Последнее обновление: 01.11.2018 17:08

Грузия намерена наращивать закупки американского оружия

Грузия продолжит закупать военную технику у США, заявил министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

"Передача Грузии противотанковых систем Javelin — очень важное событие. В личной беседе господин Мэттис (министр обороны США — ред.) сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа", - заявил Изория, чье выступление транслировали грузинские телекомпании.

По словам министра, "Грузия, в свою очередь? сделает все, чтобы защитить безопасность этих систем".

"Наши отношения с США продвигаются вперед. В прошлом году было сказано, что это такие отношения, каких ранее не существовало", - добавил Изория.

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