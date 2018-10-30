Китай ввел антидемпинговые пошлины на импорт этаноламинов из США и еще ряда стран

Китай с 30 октября ввел антидемпинговые пошлины на импорт моноэтаноламина, диэтаноламина и триэтаноламина из США, Саудовской Аравии, Малайзии и Таиланда, объявило Министерство торговли КНР.

Пошлины в размере от 10,1% до 97,1% введены сроком на пять лет, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Величина пошлин для американских компаний колеблется от 76% для Dow Chemical до 97,1% для остальных, для Саудовской Аравии - от 10,1% до 26,9%.

Решение было принято по результатам антидемпингового расследования, проходившего с 30 октября 2017 года. Оно доказало наличие демпинга и причиненного им реального ущерба соответствующему сектору Китая, утверждает Министерство торговли.

"Этаноламиновая отрасль понесла существенный ущерб, и выявлена причинно-следственная связь между демпингом и существенным ущербом", - отмечается в документе.

Расследование проходило в соответствии с китайским законодательством и правилами Всемирной торговой организации.

Этаноламины используют в качестве сырья при производстве моющих и чистящих средств и других видов химической продукции, а также для очистки технологических газов на предприятиях нефтеперерабатывающей, газодобывающей и химической промышленности.