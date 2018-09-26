Китай объявил о снижении пошлин на ряд товаров на фоне торговой войны

Китай в среду объявил о планах снизить с 1 ноября импортные пошлины на ряд товаров, включая машины, электрооборудование и текстильную продукцию, на фоне эскалации торговой войны с США.

Снижение пошлин, которое затронет свыше полторы тысячи промышленных товаров, как ожидается, уменьшит расходы потребителей и компаний примерно на 60 миллиардов юаней в этом году, сообщил Госсовет КНР на заседании под председательством премьера Ли Кэцяна, по информации государственного радио.

В результате общий уровень таможенных пошлин будет сокращен до 7,5 процента в 2018 году с 9,8 процента в 2017 году, сообщил Госсовет.

Пекин обещал принять меры для увеличения импорта в этом году на фоне роста напряженности в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров, такими как США.

В понедельник Пекин обвинил Вашингтон в том, что тот приставляет ему “нож к шее”, после того как вступили в силу американские пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью около $200 миллиардов, а также ответные пошлины Китая на товары из США стоимостью $60 миллиардов.

Средний размер импортных пошлин на машины и электрооборудование - одна из крупнейших статей китайского импорта в стоимостном выражении - будет снижен примерно на треть - до 8,8 процента с 12,2 процента, сообщил Госсовет КНР.

Пошлины на текстильные изделия и строительные материалы уменьшатся до 8,4 процента с 11,5 процента, а на бумажную продукцию - до 5,4 процента с 6,6 процента.

В июле Китай снизил импортные пошлины на целый ряд потребительских товаров, включая предметы одежды, косметику и бытовые приборы.