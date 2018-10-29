Hyundai поменяла часть руководящего состава, создала два новых подразделения

Южнокорейская Hyundai Motor Group создала два подразделения, которые сосредоточатся на развитии технологий будущего, и назначила новых руководителей для направлений стратегии развития продуктов и дизайна, пытаясь поднять прибыль с девятилетнего минимума.

Попытка встряхнуть Hyundai и входящую в ту же группу Kia Motors состоялась через месяц после назначения Чона Ыйсона - наиболее вероятного преемника своего отца и председателя совета директоров Чона Монгу - на должность исполнительного заместителя председателя совета директоров.

Группа создала лабораторию искусственного интеллекта для разработки услуг в области передвижения, сообщили обе компании в совместном заявлении, а также сформировала подразделение электрокаров, работающих на топливных элементах, сделав ставку на водородный транспорт.

Компания пытается ускорить инновации для достижения устойчивого роста. Перестановки были озвучены спустя неделю после публикации разочаровавших инвесторов корпоративных результатов.

“Перестановка произошла на месяц раньше обычных для Hyundai изменений в управлении... и рассматривается как одна из попыток (компании) устранить обеспокоенность участников рынка корпоративными результатами”, - сообщил Парк Чу-кун, глава компании Score, занимающейся анализом корпоративных данных.

По итогам торгов, акции Hyundai упали на 1,85 процента.