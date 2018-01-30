Последнее обновление: 30.01.2018 16:30

Hyundai показала Santa Fe нового поколения

Компания Hyundai опубликовала изображения вседорожника Santa Fe следующего поколения, мировая премьера которого состоится весной на автосалоне в Женеве.

Как сообщает motor.ru, судя по тизерам, модель выполнена в новой фирменной стилистике марки - почти так же выглядят сейчас только кроссоверы Kona и Nexo.

Подробной информации о технической начинке следующего Santa Fe пока нет: не известна ни линейка двигателей, ни платформа, на которой будет построена модель.

Ранее в компании лишь уточнили, что вседорожник станет оснащаться системами предупреждения о забытых на втором ряду сидений пассажирах и обнаружения едущих в поперечном направлении автомобилей при движении задним ходом, а также функцией автоматического торможения в случае опасности столкновения.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование