Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

В Польше призвали Запад объединиться против России

Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в среду в Варшаве.

"Россия – это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб", - сказал Солох.

По его словам, Москва "предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности".

"Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным", — заявил Солох.

Говоря о планах разместить в Польше постоянную базу НАТО, он назвал эту идею инвестицией в безопасность. "США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров – разговор об усилении присутствия войск США в Польше", - сказал он.

"Мы трактуем возможное увеличение численности войск США, как инвестицию в безопасность всего нашего региона", - заявил Солох.

В Польше принята программа резкого увеличения численности армии, в стране дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.

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