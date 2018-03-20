Президент Польши решил не поздравлять Путина и не ездить на ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда решил не поздравлять Владимира Путина с победой на состоявшихся 18 марта выборах президента России, заявил в эфире польской радиостанции RMF FM глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений», - заявил Щерский, напомнив, что пока не оглашены даже официальные итоги выборов (согласно предварительным данным ЦИК РФ, Путин победил, собрав 76,69% голосов).

«Немного забавно, когда некоторые пытаются поздравить еще до того, как будут официально объявлены и утверждены результаты выборов», - добавил глава канцелярии Дуды.

Он также добавил, что не исключает того, что президент Польши направит Путину «официальные, дипломатические и вежливые поздравления» после того, как тот в очередной раз вступит в должность.

Щерский сообщил также, что Дуда (вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мэй) решил не посещать матчей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, даже несмотря на то, что сборная Польши примет участие в мундиале.

«Президент принял решение о том, что он не примет участия в качестве представителя Польши в чемпионате мира в России», - сказал глава канцелярии

Сборная Польши сыграет на ЧМ-2018, как минимум, три матча — со сборными Сенегала (19 июня в Москве), Колумбии (24 июня в Казани) и Японии (28 июня в Волгограде).

По словам Щерского, связанные с Россией вопросы поднимались на состоявшейся 19 марта встрече Дуды с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава канцелярии польского президента отметил, что речь, в частности, шла о строительстве «Газпромом» газопровода «Северный поток-2», которое Германия поддерживает, а Польша выступает против. Пока переубедить немцев не удалось, признал Щерский.

«Но капля камень точит», - сказал он.