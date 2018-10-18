Рада разрешила сажать нарушающих границу россиян на 8 лет

Верховная рада приняла закон об уголовном наказании для роcсиян, незаконно пересекающих границу Украины.

В поддержку законопроекта проголосовали 243 депутата из 450, сообщает УНН.

Ответственность вводится за пересечение государственной границы лицом, «имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора», «любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины». «Государством-агрессором» Рада объявила Россию в 2015 году.

В качестве наказания за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, повторное нарушение этого закона (или совершенное группой лиц) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Аналогичное наказание грозит и тем, кто попытается перейти границу Украины в пунктах пропуска, но без документов либо с документами, содержащими недостоверные сведения.

Проект закона был внесен на рассмотрение в Раду в августе 2017 года. В пояснительной записке к нему есть отсылка к задержанию на границе с Украиной двух россиян, оказавшихся сотрудниками пограничной службы ФСБ.