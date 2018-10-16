Южная Корея, КНДР и ООН проводят первое совещание по демилитаризации границы

КНДР, Южная Корея и Командование ООН во вторник начали свое первое трехстороннее совещание для обсуждения демилитаризации границы между двумя Кореями. Об этом заявили в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает Channel NewsAsia.

"Первая встреча Юга, Севера и Командование Организации Объединенных Наций по разоружению Совместной зоны безопасности состоится сегодня в 10:00 в Пханмунджоме", - заявил министр обороны Сеула Сон Йон Му.

По информации СМИ, трехстороннее заседание пройдет в закрытом режиме.

На встрече во вторник будет проведена оценка прогресса в сфере удаления наземных мин и охранных пунктов, корректировки оборудования для пограничного наблюдения и способов взаимной проверки усилий по демилитаризации.

Как сообщалось, 18-20 сентября во Пхеньяне проходил трехдневный межкорейский саммит, основными вопросами которого были прекращения ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. По итогам саммита лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение, предусматривающее снижение напряженности и рисков в случае военных столкновений.

Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне пограничного села Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов.