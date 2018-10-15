Новый закон в Венгрии запрещает бездомным спать на улицах

Новый жесткий закон, запрещающий бездомным спать на улицах Венгрии, вступил в силу в понедельник, вызвав критику со стороны правозащитников.

Согласно этому закону, ночлег на улице расценивается как преступление и дает полномочия полиции заставить бездомных отправиться в ночлежку. Если они нарушат закон трижды в течение 90-дневного периода, полиция имеет право их задержать и уничтожить их личные вещи.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана сообщило, что новый закон нацелен на обеспечение соответствующих условий жизни для бездомных и что оно выделило деньги на предоставление им помощи.

Правительство заявило, что оно выделило из бюджета на 2018 год примерно 9 миллиардов венгерских форинтов ($32,17 миллиона) на оказание поддержки бездомным, плюс дополнительные 300 миллионов форинтов на расширение вместимости ночлежек.

“Мы считаем, что нам необходимо предоставить дополнительную помощь, а не дополнительные права бездомным”, - сообщил журналистам государственный секретарь министерства финансов Бенс Ретвари в субботу, согласно размещенному на сайте информационного агентства HirTv видео.

В воскресенье у здания парламента Венгрии собралось примерно 500 демонстрантов, протестующих против закона.

“Я считаю, что это позорно... что они криминализировали неприемлемую и беспомощную ситуацию, в которой находятся эти люди”, - сказала одна из протестующих Агнес Мереньи.

В прошлом месяце Европарламент одобрил запуск санкционной процедуры в отношении Венгрии за постоянное несоблюдение демократических норм.