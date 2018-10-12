Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,015 копейки и составил 2,132 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,015 копейки и составил 2,135 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,013 копейки и составила 2,464 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 копейки и составила 2,475 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22(снизился на 0,01 рубля).