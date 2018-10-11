Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 октября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,147 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 копейки и составил 2,15 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 копейки и составила 2,477 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 копейки и составила 2,473 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23(снизился на 0,02 рубля).