Сделка с МВФ не спасет аргентинский песо от падения - опрос

Аргентинский песо еще больше ослабнет в последующие месяцы из-за сомнений в способности правительства сдержать темпы роста инфляции, ликвидировать дефицит бюджета и ограничить влияние сделки с Международным валютным фондом (МВФ), показал опрос Рейтер.

Аргентинский песо, вероятно, ослабнет на примерно 10 процентов до 47 к доллару в течение следующих 12 месяцев, показал усредненный прогноз валютных стратегов.

Данные опроса подчеркивают, что программа кредитования МВФ в лучшем случае лишь смягчит давление на валюту, но не решит серьезный макроэкономический дисбаланс, тянущий вниз экономику страны.

Валютный кризис вынудил политиков заключить соглашение о предоставлении кредита в $57 миллиардов с МВФ, урезать расходы бюджета и повысить налоги, чтобы сократить дефицит.

Согласно условиям сделки, ЦБ установил валютный коридор в диапазоне 34-44 песо за доллар. Центробанк сможет проводить валютные интервенции только в том случае, если курс выйдет за пределы установленных рамок.

Семь из десяти специалистов сказали, что соглашение будет лишь “частично успешным” в снижении волатильности песо.

Согласно данным опроса, песо достигнет уровня 40,1 к доллару в течение месяца и еще больше ослабнет до 41 в следующие три месяца, что свидетельствует о том, что валюта, скорее всего, останется в этом диапазоне.