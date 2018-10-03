В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

На индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошли несколько землетрясений и цунами, начал извергаться вулкан Сопутан.

Как сообщает Associated Press, пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана.

Жертвами землетрясения и цунами на Сулавеси, обрушившихся на остров 28 сентября, стали более 1,2 тыс. человек. После этого у берегов острова произошло еще два землетрясения.

ООН выделила Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий.