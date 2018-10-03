Последнее обновление: 03.10.2018 13:20

В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан

На индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошли несколько землетрясений и цунами, начал извергаться вулкан Сопутан.

Как сообщает Associated Press, пепельный столб от вулкана поднялся на высоту до 6 км, власти предупредили жителей об опасности, но пока не объявляли эвакуацию. Также самолетам рекомендовано не летать в районе Сопутана.

Жертвами землетрясения и цунами на Сулавеси, обрушившихся на остров 28 сентября, стали более 1,2 тыс. человек. После этого у берегов острова произошло еще два землетрясения.

ООН выделила Индонезии $15 млн на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование