Последнее обновление: 27.11.2017 18:00

На острове Бали объявили массовую эвакуацию из-за вулкана

Индонезийские власти объявили массовую эвакуации из зоны вокруг извергающегося вулкана на острове Бали, сообщает АР.

«Индонезийские власти в понедельник приказали провести массовую эвакуацию людей из расширенной опасной зоны вокруг извергающегося вулкана на острове Бали», - говорится в сообщении.

В расширенной зоне опасности находятся 22 деревни, население которых составляет от 90 000 до 100 000 человек.

Около 40 000 человек уже эвакуированы, но остальные отказываются покидать свои дома и фермы.

По словам пресс-секретаря Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, при необходимости власти будут насильно эвакуировать отказавшихся.

Ранее сообщалось, что около 60 тысяч туристов застряли в международном аэропорту Бали, который был закрыт в связи с тем, что пепел, поднявшийся в воздух после извержения вулкана, достиг воздушного пространства над аэропортом.

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