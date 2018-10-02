США пригрозили уничтожить крылатые ракеты, в разработке которых подозревают Россию

Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию, сказала во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

США считают, что Россия разрабатывает ракетный комплекс наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, и это может позволить ей нанести быстрый ядерный удар по Европе. Москва отрицает нарушения.

Хатчисон сказала, что Вашингтон сохраняет приверженность разрешению проблемы при помощи дипломатии, но готов рассмотреть возможность военного удара, если Россия продолжит разработку системы ракет средней дальности.

“В этом случае мы обратимся к потенциалу для ликвидации (российской) ракеты, которая может ударить по любой из наших стран, - сказала она на пресс-конференции.

"Контрмеры (США) будут заключаться в ликвидации ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора, - добавила она. - Мы взяли их на заметку”.

МИД РФ не был немедленно доступен для комментариев. Ранее ведомство говорило, что готово к переговорам с США, чтобы попытаться сохранить договор, и будет выполнять обязательства, если Вашингтон будет соблюдать свои.

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства “не обладать, не производить и не проводить летных испытаний” крылатых ракет дальностью от 500 до 5.500 километров и “не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет”.

“Мы несколько лет пытались дать России понять, что мы знаем, что они нарушают договор, мы показывали России доказательства того, что они нарушают договор”, - сказала Хатчисон.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что обсудит этот вопрос с союзниками по НАТО на двухдневной встрече альянса, которая начнется в Брюсселе в среду.

“Я не могу прогнозировать, к чему это приведет, решение должен принимать президент, однако я могу вам сказать, что и в Капитолии, и в Госдепартаменте существуют значительные опасения относительно этой ситуации, и я вернусь с рекомендацией наших союзников и вступлю в эти переговоры, чтобы определить, что делать дальше”, - сказал он журналистам в Париже.