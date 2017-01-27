Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

Пентагон увидел угрозу в создании Россией оружия против спутников

Россия разрабатывает оружие, в том числе лазерное, которое «может угрожать» американским спутникам. Об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал ВВС Джон Хайтен во время выступления в Стэнфордском университете. Его слова цитирует пресс-служба Пентагона.

Россия, по его словам, разрабатывает антиспутниковые системы с 1980 года. Применение подобного оружия, как отметил Хайтен, может создать большое количество обломков на орбите, затрудняющих работу космических аппаратов в космосе.

«Мы должны сдерживать агрессию в космическом пространстве», — заявил Хайтен, подчеркнув, что «главными противниками» для США являются Китай и Россия.

В октябре 2016 года похожие обвинения в Генштабе Вооруженных сил России высказывали в адрес США. Российские военные тогда предполагали, что Вашингтон с помощью системы ПРО расширяет свои возможности по уничтожению искусственных спутников других государств. В Генштабе напомнили об инциденте, произошедшем в 2008 году, когда американцы разрушили собственный аварийный спутник. Ситуация могла быть использована для проверки национальной противоракетной обороны, полагают российские военные.

Летом 2016 года Россия приняла на вооружение отдельные образцы лазерного оружия. В Минобороны отмечали, что «мы не отстаем от США в этом вопросе».

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