Курсы валют в банках Минска на 25 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,08 рубля, минимальный курс снизился на 0,001 рубля и составил b>2,086 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,441 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,451 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,17(вырос на 0,03 рубля).