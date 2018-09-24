Курсы валют в банках Минска на 24 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,078 рубля, минимальный курс не изменился и составил b>2,087 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,439 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,455 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,14(снизился на 0,01 рубля).