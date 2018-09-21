Курсы валют в банках Минска на 21 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,016 рубля и составил 2,077 рубля, минимальный курс снизился на 0,015 рубля и составил b>2,087 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,446 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,454 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,15(не изменился).