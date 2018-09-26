Курсы валют в банках Минска на 26 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 2,09 рубля, минимальный курс вырос на 0,0161 рубля и составил b>2,102 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,016 рубля и составила 2,457 рубля, минимальная продажа выросла на 0,019 рубля и составила 2,47 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,17(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,19(вырос на 0,02 рубля).