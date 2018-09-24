ЕС может утвердить новый механизм введения санкций за использование химоружия

Страны ЕС собираются принять новый механизм наказания за атаки с использованием химического оружия, который будет применяться в отношении лиц, обвиненных в использовании запрещенных веществ, независимо от их гражданства, сказали дипломаты.

Правовой режим, основанный на предложении Франции по борьбе с тем, что Париж и Лондон называют неоднократным использованием химического оружия Россией и Сирией, позволит ЕС быстрее вводить санкции в отношении конкретных лиц вне зависимости от их места нахождения, замораживая их активы в Евросоюзе и запрещая въезд на территорию блока.

Ожидается, что послы 28 стран ЕС одобрят режим на встрече в среду без каких-либо дебатов.

У ЕС уже есть санкционные списки в отношении Сирии и России, однако в рамках текущей системы конкретные лица должны быть внесены в специальные страновые списки. Их трудно обсуждать и расширять, поскольку ряд стран ЕС не готовы критиковать близких партнеров, в особенности Москву.

“Это важно, поскольку мы сможем добавлять в списки имена без масштабных, чувствительных обсуждений, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в переговорах о новом санкционном механизме. - Мы можем попытаться отстоять ряд прав вместо того, чтобы делать заявления”.

Участившиеся случаи использования нервно-паралитических веществ, запрещенных два десятилетия назад в рамках международного соглашения, взволновали Запад.

Дипломаты ЕС говорят, что за новым режимом в отношении химического оружия может последовать такой же механизм для борьбы с нарушением прав человека, аналогичный американскому “закону Магнитского”, который позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении отдельных лиц.

Для включения лиц в санкционный список в соответствии с новым режимом, который может быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 15 октября, необходима, однако, поддержка всех стран ЕС в каждом отдельном случае, следует из предварительного документа, с которым ознакомился Рейтер.

Пока неизвестно, предложит ли Великобритания внести в список двух россиян, обвиненных в отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Однако дипломаты говорят, что это возможно, поскольку Великобритании не удается убедить другие страны ЕС поддержать новые санкции в отношении России из-за атаки в Солсбери.

Великобритания обвинила двух россиян, идентифицированных как Александр Петров и Руслан Боширов, в покушении на убийство Скрипалей с использованием химического оружия.

Франция добивается принятия санкционного режима отчасти из-за того, что Совет безопасности ООН зашел в тупик при обсуждении того, как начать независимое расследование в отношении использования химического оружия в Сирии.

Россия в текущем году отклонила черновой вариант совместной резолюции Великобритании, Франции и США.