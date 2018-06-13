Евросоюз планирует изучить санкционный режим по химоружию

ЕС в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в Солсбери планирует изучить меры для поддержания международных норм посредством "возможного санкционного режима", связанного с химоружием, сообщила в среду Еврокомиссия.

"В октябре 2017 года комиссия представила план действий по укреплению готовности и устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам безопасности на уровне ЕС. Нападение в Солсбери и растущая озабоченность по поводу способности использовать такие вещества террористами показывают, что вызовы безопасности реальны", - говорится в сообщении ЕК.

"ЕС изучит меры по обеспечению соблюдения международных норм и стандартов, в том числе с помощью возможного режима санкций ЕС по химическому оружию", — указывается в нем. Подробностей этого предложения Еврокомиссия пока не предоставила.

Параллельно ЕК планирует до конца 2018 года вместе с государствами-членами ускорить работу по борьбе с химическими угрозами, в том числе, разработать перечень химических веществ, представляющих особую угрозу безопасности, наладить диалог с цепочкой поставщиков для устранения угроз, исходящих от химвеществ, которые могут использоваться в качестве прекурсоров, повысить уровень выявления химугроз путем анализа сценариев угроз и существующих методов обнаружения.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.