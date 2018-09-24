Последнее обновление: 24.09.2018 17:21

Лукашенко приглашен в Париж на 100-летие окончания Первой мировой войны

Лукашенко получил официальное приглашение на запланированные на 11 ноября в Париже торжества, посвященные празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918).

Об этом сообщил Белсат со ссылкой на депутата национальной ассамблеи Франции, президента группы французско-белорусской дружбы Кристофа Лежена (Christophe Lejeune).

Пока свое участие белорусский правитель не подтвердил. Между тем, известно, что президент США Дональд Трамп согласился присутствовать на церемонии.

11 ноября на международную мемориальную церемонию возле Триумфальной арки приглашены более 120 высоких иностранных гостей, среди них более 80 глав государств и правительств стран участниц Первой мировой войны, европейские институты, ООН и другие.

11 ноября в Франции отмечается День перемирия между бывшими врагами. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское соглашение о прекращении военных действий, заключенное между Антантой и Германией во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьен.

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов в мировой истории. Погибло более 9 миллионов человек, а также прекратили свое существование три империи: Российская, Османская и Австро-Венгерская, но возродились, либо были созданы новые государства. В Польше именно в этот день будет отмечаться 100-летие Независимости страны.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование