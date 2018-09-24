Лукашенко приглашен в Париж на 100-летие окончания Первой мировой войны

Лукашенко получил официальное приглашение на запланированные на 11 ноября в Париже торжества, посвященные празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918).

Об этом сообщил Белсат со ссылкой на депутата национальной ассамблеи Франции, президента группы французско-белорусской дружбы Кристофа Лежена (Christophe Lejeune).

Пока свое участие белорусский правитель не подтвердил. Между тем, известно, что президент США Дональд Трамп согласился присутствовать на церемонии.

11 ноября на международную мемориальную церемонию возле Триумфальной арки приглашены более 120 высоких иностранных гостей, среди них более 80 глав государств и правительств стран участниц Первой мировой войны, европейские институты, ООН и другие.

11 ноября в Франции отмечается День перемирия между бывшими врагами. В этот день в 1918 году было подписано Компьенское соглашение о прекращении военных действий, заключенное между Антантой и Германией во французском регионе Пикардия недалеко от города Компьен.

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов в мировой истории. Погибло более 9 миллионов человек, а также прекратили свое существование три империи: Российская, Османская и Австро-Венгерская, но возродились, либо были созданы новые государства. В Польше именно в этот день будет отмечаться 100-летие Независимости страны.