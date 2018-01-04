Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Франции из-за болезни Ньюкасла

Беларусь ограничила ввоз птицы из региона О-де-Франс (Франция) из-за болезни Ньюкасла.

«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона О-де-Франс зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Франции живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы», - говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона О-де-Франс указанных товаров отменяются.