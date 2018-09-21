США представили новую стратегию борьбы с кибератаками

В США принята первая за прошедшие 15 лет детально продуманная стратегия борьбы с киберпреступностью, предусматривающая ужесточение наказаний за хакерские атаки. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, представляя новую программу вечером в четверг, 20 сентября, в Вашингтоне.

В отличие от прежних правил, новая стратегия уже не требует получения санкции от высокопоставленных лиц на проведение любой крупной военной кибероперации.

"Наши руки больше не связаны, как это было при администрации Обамы. Любая страна, занимающаяся деятельностью в киберпространстве, направленной против Соединенных Штатов, должна знать, что мы будем отвечать и наступательно, и оборонительно, при этом не каждый наш ответ будет в киберпространстве", - предупредил Болтон.

Советник Трампа назвал главными источниками угроз Китай, Иран, Северную Корею и Россию, отметив, что "американцы и наши союзники ежедневно подвергаются атакам в киберпространстве". Враждебные операции направлены против широкого спектра целей - от инфраструктуры США до государственных учреждений, предприятий и выборов, указал он.

В Пентагоне заявили, что новая стратегия, в числе прочего, предусматривает усиление мер безопасности в киберсфере. Однако другие высшие чиновники США подчеркнули, что новые меры сфокусированы отнюдь не только на усилении файерволов. Так, министр финансов США Стивен Мнучин напомнил, что его ведомство "использует имеющиеся в распоряжении инструменты в сфере борьбы с хакерскими атаками для введения санкций против России, КНДР, Ирана и других стран за самые различные действия".

А министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен сообщила, что ее ведомство будет добиваться "усовершенствования законодательства в сфере электронного наблюдения и борьбы с компьютерной преступностью в связи с быстро меняющимися условиями".