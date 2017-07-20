Госдеп США закрывает отдел по кибербезопасности

Государственный департамент США собирается закрыть отдел, который занимается вопросами координации по кибербезопасности с другими странами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

“Офис координатора по вопросам кибербезопасности, созданный при администрации бывшего президента США Барака Обамы в 2011 году, будет закрыт, а его дела перейдут в Бюро экономических и деловых вопросов Госдепартамента”, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что координатор офиса в дальнейшем не будет непосредственно отчитываться госсекретарю. Как сообщает издание, нынешний координатор Кристофер Пэйнтер до конца месяца должен покинуть свою должность.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отстаивал план Дональда Трампа касательно сокращения бюджета ведомства почти на 30%, утверждая, что нужно избавиться от менталитета "холодной войны" и адаптироваться к более современным угрозам - главные из которых - национальная безопасность США и победа над терроризмом.