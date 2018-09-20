Российский софт установят на импортируемые компьютеры

Минкомсвязь предлагает законодательно обеспечить предустановку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории РФ, начиная с 1 августа 2020 года, следует из внесенного в правительство паспорта нацпроекта "Цифровая экономика".

Введение этой нормы следует обосновать "целью обеспечения национальной безопасности", говорится в отзыве Минэкономразвития, 11 сентября направленном в Минкомсвязь и аппарат правительства: это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

"Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными",- сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Минэкономразвития

Принципы ВТО и так не нарушаются, поскольку речь идет о продуктах из сферы информационной безопасности, которые являются исключением из правил, полагает заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений "НЮС Амулекс" Галина Гамбург.

Предустановка российских антивирусов - логичное требование, уверена президент ГК "Инфовотч" Наталья Касперская. "Антивирус может собрать информацию и потом ее где-то проанализировать. Как это будет выглядеть с точки зрения безопасности страны, если мы везде поставим Symantec (американский производитель антивируса Norton). Symantec будет видеть у нас все",- отметила Н.Касперская.

На рынке антивирусов есть сильные отечественные игроки, но принудительная установка их продуктов вряд ли позволит качественно решить вопросы национальной безопасности, сомневается эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. Отсутствие конкуренции всегда негативно влияет на качество продукта, кроме того, многое зависит от того, как сам владелец ПК будет использовать отечественный продукт и будет ли вообще, ведь никто не мешает ему его удалить, отмечает он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) полагает, что предустановка отечественных программных продуктов на ПК и смартфоны должна стимулировать конкуренцию. Такое требование должно быть утверждено федеральным законом в апреле 2019 года, следует из плана развития конкуренции в IT, опубликованном ФАС 13 сентября.