Последнее обновление: 19.09.2018 14:06

В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков

К 2024 г. в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей, сказано в паспорте программы "Цифровая экономика", в целом одобренном в понедельник правительством. Сеть должна работать по технологии LTE-450.

Условия и бюджет создания специальной LTE-сети в паспорте "Цифровой экономики" не приводятся. Общая ее стоимость может составить около 73,4 млрд руб., следует из предварительных расчетов одного из профильных ведомств. Примерно такой порядок инвестиций и обсуждается сейчас, утверждает человек, близкий к одному из разработчиков "Цифровой экономики", пишут "Ведомости".

Частоты в диапазоне 450 МГц достались Tele2 вместе с компанией "Скай линк" и другими сотовыми активами "остелекома" в 2014 г. Tele2 планирует участвовать в проекте и в рабочем порядке это обсуждается с профильными ведомствами, говорит представитель оператора Ольга Галушина. Оценка бюджета на создание спецсети в целом совпадает с оценками разработчиков "Цифровой экономики», отмечает она.

Опыт оказания услуг LTE-450 спецпотребителям у Tele2 есть. Совместно с ДИТом Tele2 обеспечивала связью экстренные службы на чемпионате мира по футболу – 2018, напоминает Галушина: по запросу ДИТа Tele2 установила приоритет для устройств экстренных служб в сети LTE-450.

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