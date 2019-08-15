Россия отказалась передавать мобильным операторам частоты военных для развития 5G

Президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию Совета безопасности об отказе выделить нужные операторам частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам экспертов, диапазон 3,4–3,8 ГГц наиболее популярен для 5G в мире, поскольку в большинстве стран является самым низким из свободных диапазонов, в котором можно выделять широкие спектры. Во многих странах этот диапазон стал приоритетным при разработке смартфонов и других устройств.

В апреле 2019 года вице-премьер Максим Акимов просил Владимира Путину дать поручения по расчистке частот 3,4–3,8 ГГц для 5G. Текущий отказ связан с тем, что ключевые пользователи диапазона — Минобороны и «Роскосмос».

Теперь правительство изучает возможность российской промышленности работать с частотами 4,4–4,99 ГГц, который ранее предложило Минкомсвязи. Этот диапазон пользуется популярностью только в Китае и Японии и часто используется для бортового авиационного электрооборудования.

Представители операторов «Мегафон» и Tele2 указывают, что в России недостаточно абонентских устройств для диапазона 4,4–4,99 ГГц, из-за чего массово доступным он станет только через 5-7 лет.