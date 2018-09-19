Последнее обновление: 19.09.2018 10:03

Telegram будет полностью переписан на языке Swift

Разработчики Telegram готовят важное обновление. В ближайшие две недели приложение получит существенные улучшения и будет полностью переписано для iOS на языке Swift, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, приложение будет быстрее и эффективнее, а новация сделает Telegram наиболее популярным мессенджером для обмена сообщениями, созданным целиком на Swift, пишет AmurMedia.

«Некоторые считают, что это риск, но я думаю, кто-то должен принимать такие риски и быть первым, кто внедряет новые технологии, такие как e2e - или Swift», — сказал Дуров.

Приложение будет обновлено по умолчанию в течение следующих двух недель.

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