Последнее обновление: 01.02.2018 10:26

Telegram исчез из App Store

Мессенджер Telegram перестал быть доступен в интернет-магазине App Store. Приложение нельзя загрузить в России, о том, что оно недоступно, сообщают и зарубежные пользователи в Twitter.

Основатель проекта Павел Дуров, комментируя одну из записей о ситуации с Telegram, написал, что это «небольшие проблемы», и в ближайшее время приложение вновь будет доступно.

Утром российские пользователи по-прежнему не могли найти Telegram в списке приложений. В магазине Android-приложений Google Store приложение было доступно для скачивания.

12 января в работе мессенджера произошел глобальный сбой, затронувший пользователей разных стран. Проблемы также были в конце декабря. Тогда Дуров объяснил их «сумасшедшим ростом» трафика.

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