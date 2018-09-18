Курсы валют в банках Минска на 18 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,128 рубля, минимальный курс снизился на 0,004 рубля и составил 2,136 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,485 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,498 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,14(не изменился).