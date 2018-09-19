Курсы валют в банках Минска на 19 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,02 рубля и составил 2,108 рубля, минимальный курс снизился на 0,016 рубля и составил 2,12 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,017 рубля и составила 2,468 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,02 рубля и составила 2,478 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,15(вырос на 0,01 рубля).