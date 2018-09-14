Валютные депозиты в банках РБ сократились на $0,94 млрд за 8 месяцев 2018 года

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 8 месяцев 2018 года сократились на 938,7 млн. долларов или 8,01% и на 1 сентября составили 10,7778 млрд. долларов, свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

Только за август снижение валютных депозитов составило 249,3 млн. долларов или 2,26%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в 304,2 мл. долларов. Валютные депозиты населения на 1 сентября составили 7,0827 млрд. долларов, на 1 января этот показатель равнялся 7,3869 млрд. долларов. В августе население вывело из банков 53,8 млн. долларов.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на 549,3 млн. долларов или 8,21% и на 1 сентября 2018 года составили 6,1403 млрд. долларов. За август валютные депозиты «физиков» сократились на 59,1 млн. долларов или 0,95%.

Вместе с тем, объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), с начала года вырос на 245,1 млн. долларов или 35,15%. На 1 сентября 2018 года этот показатель составил 942,5 млн. долларов.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на 414,7 млн. долларов или 17,09% и на 1 сентября 2018 года составили 2,0118 млрд. долларов. За август валютные депозиты юрлиц сократились на 41,9 млн. долларов или 2,04%.

Растет популярность вложений в драгоценные металлы. Депозиты в драгоценных металлах за 8 месяцев 2018 года выросли с 70 млн. до 113,3 млн. долларов или на 61,98%. За август депозиты в драгметаллах подросли на 0,4 млн. долларов или 0,4%.