Курсы валют в банках Минска на 17 сентября 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,016 рубля и составил 2,13 рубля, минимальный курс снизился на 0,014 рубля и составил 2,14 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,025 рубля и составила 2,48 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,024 рубля и составила 2,49 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,14(снизился на 0,01 рубля).