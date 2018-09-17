Швейцарский регулятор раскритиковал Credit Suisse за недочеты в борьбе с коррупцией

Credit Suisse будет контролироваться независимым наблюдателем из-за неудачи в борьбе с коррупцией в делах, касающихся FIFA и нефтяных компаний Венесуэлы и Бразилии, сообщил швейцарский финансовый регулятор FINMA в понедельник.

Регулятор также установил, что Credit Suisse не выполнил обязательства по борьбе с отмыванием денег в процессе контроля “важных деловых отношений банка с политическим деятелем”, говорится в сообщении FINMA.

Вместо того, чтобы наказать менеджера по работе с клиентами, который в течение нескольких лет неоднократно нарушал установленные банком нормы, Credit Suisse выплачивал ему большие суммы и давал положительные характеристики, сообщил FINMA.

Регулятор поручил принять меры для улучшения процесса борьбы с отмыванием денег в банке.

FINMA также сообщил, что назначил независимого наблюдателя с целью убедиться, что Credit Suisse выполняет обязательства, и предотвратить повторения инцидентов, подобных тем, которые сейчас расследует регулятор. Инциденты касаются FIFA, бразильской нефтяной корпорации Petrobras и венесуэльской Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA).

“Выявленные недостатки повторялись в течение многих лет, главным образом, до 2014 года”, - сообщил FINMA.

“Количество недочетов, превышающее средние показатели, было выявлено в рамках деловых отношений, начатых бывшей дочерней компанией группы, Clariden Leu AG”.

В ответ на заявление регулятора Credit Suisse сообщил, что расследование FINMA выявило “недостатки, полученные в наследство”, отметив, что уже принял меры для более эффективного соблюдения необходимых стандартов.

Credit Suisse также сообщил, что не был оштрафован и не получал требования вернуть прибыль.

“Формирование культуры соответствующего требованиям развития Credit Suisse - это наша приоритетная задача, а также индивидуальная и коллективная ответственность, к которой мы относимся крайне серьезно”, - сообщил банк.

“Мы продолжим тесно сотрудничать с FINMA, чтобы завершить начатые преобразования и принять дополнительные меры”, - сообщил банк.