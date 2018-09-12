Последнее обновление: 12.09.2018 15:35

Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита

Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита в 100 миллионов долларов, заявил в среду журналистам министр обороны республики Давид Тоноян.

"Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлен. В данный момент речь идет о 100 миллионах (долларов)", - сказал Тоноян.

Он отметил, что пока не имеет права говорить о видах вооружений, которые планируется приобрести. "В свое время вам будет предоставлена информация. Сотрудничество с РФ достаточно успешно развивается", - добавил Тоноян.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, РФ предоставила армянской стороне государственный экспортный кредит в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения.

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