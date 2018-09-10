Глава Alibaba Джек Ма уйдет в отставку через год, передаст полномочия гендиректору

Один из основателей крупнейшей в Китае электронной торговой площадки Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма уйдет в отставку с поста председателя через год, чтобы сосредоточиться на благотворительности и образовании, и передаст полномочия генеральному директору компании Дэниэлу Чжану.

Ма, которому в понедельник исполнилось 54 года, на протяжении длительного времени думал об отставке, настаивая на том, что руководство Alibaba должно быть относительно молодым, и не ожидается, что его уход повлияет на управление компанией.

Однако столь ранний уход на пенсию - это большая редкость для основателя крупной технологической компании, особенно с таким статусом, как у Ма.

“Так же сделал только Билл Гейтс. Ни один другой основатель технологической компании в мире не ушел в отставку, будучи на вершине”, - сказал Руперт Хугверф, основатель Hurun Report, ежегодно публикующей список богатейших людей в Китае.

Ма сложит полномочия ровно через год - 10 сентября 2019 года - и выйдет из состава совета директоров после ежегодного собрания в 2020 году, сообщила Alibaba.

Чжан стал генеральным директором компании в 2015 году и является одним из авторов идеи проведения “Дня холостяка”, крупнейшей в мире онлайн-распродажи, которая проходит 11 ноября.