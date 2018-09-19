Alibaba поддержит экспансию в "облака" производством собственных чипов

Alibaba Group Holding Ltd создаст дочернее подразделение для производства чипов и планирует уже во второй половине 2019 года выпустить микросхему, которую можно будет использовать для беспилотных автомобилей, “умных” городов и логистики.

По замыслу Alibaba, такой ход поддержит экспансию компании на быстро развивающийся рынок облачных технологий и интернета вещей.

Амбициозные планы Alibaba коррелируют с политикой китайского правительства, озвучившего желание развивать производство собственных микросхем, необходимых для модернизации разных сфер: от транспорта до системы здравоохранения.