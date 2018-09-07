Силы Асада готовятся применить химоружие в Идлибе - советник госсекретаря США

Существуют многочисленные свидетельства того, что сирийские правительственные силы готовятся применить химическое оружие в северо-западной провинции Идлиб, сказал специальный советник США по Сирии в четверг, предупредив, что любая атака на последний крупный анклав повстанцев будет “безрассудной эскалацией”.

“Я совершенно точно уверен, что у нас есть все основания делать подобные предостережения”, - сказал Джим Джеффри, назначенный 17 августа на должность спецсоветника госсекретаря США Майка Помпео по Сирии.

“Любая атака для нас недопустима, - сказал он в ходе своего первого интервью в новой должности. - Существует множество свидетельств того, что в настоящее время ведется подготовка химического оружия”.

На этой неделе Вашингтон предостерег сирийского лидера Башара Асада и его союзников, Иран и Россию, от “бездумной атаки” на контролируемую сирийскими повстанцами провинцию Идлиб.

Дальнейшее развитие ситуации в Идлибе будет во многом зависеть от встречи между лидерами России, Ирана и Турции, которая пройдет в пятницу в Тегеране.