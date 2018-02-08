Международная коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция обвинила "сирийские прорежимные силы" в "неспровоцированной атаке" на штаб-квартиру "Сил демократической Сирии" (SDF).

В ответ коалиция нанесла авиаудар, сообщается в четверг, 8 февраля, в заявлении Центрального командования ВС США (Centcom).

Как отмечено в документе, "служащие коалиции - советники и сопровождающие - находились вместе с партнерами из SDF в то время, когда подверглись атаке в 8 километрах на восток от согласованной деконфликтной линии на реке Евфрат".

"Коалиция по-прежнему намеревается фокусироваться на миссии по борьбе с ДАИШ (арабский акроним для "Исламского государства") в долине реки Евфрат и настаивает на своем неоспариваемом праве оборонительных действий", - подчеркивается в заявлении Centcom.

Отряды SDF представляют собой вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований и насчитывают около 30 тысяч бойцов. Примерно две трети из них относятся к курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), близким к сирийской партии "Демократический союз" (PYD). SDF пользуется поддержкой международной коалиции в борьбе с исламистами.

Ранее, 4 февраля, вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что военные США, переодетые в форму YPG, могут стать целью турецких военных, проводящих операцию в Сирии. В рамках операции "Оливковая ветвь", начатой 20 января, турецкие военные намерены продвигаться в сторону города Манбиджа и далее на восток от Евфрата, если части YPG не уйдут с занимаемых территорий. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.