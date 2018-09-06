Интернет ждут перебои из-за первой смены криптоключей

Корпорация по присвоению имен и номеров в интернете (ICANN) проведет первую в истории смену криптографических ключей, необходимых для защиты системы доменных имен интернета (DSN). Эта система предназначена для получения информации о доменах - именах, применяемых при адресации в сети.

В связи со сменой шифрования "небольшой процент пользователей" может столкнуться с проблемами при открытии адресов сайтов в браузере, пояснили в пресс-службе ICANN,

Обновление запланировано на 11 октября, но окончательно одобрить эту дату должны на заседании правления корпорации 12 сентября.

Криптографические ключи используются для подтверждения информации о том, что адрес, который используется интернет-провайдером, верный. До их введения преступники могли перехватить запрос и провести подмену IP-адреса. Смена ключей необходима для предотвращения массированной кибератаки. Как и пароли, ключи нужно периодически обновлять.

В ICANN отмечают, что лучше предпринять профилактическую замену в нормальном режиме, чем "махать кулаками после драки" в экстренном случае.

При этом если программы, использующие устаревшую валидацию, не будут обновлены до нового стандарта KSK и эти осложнения приобретут масштабный характер, корпорация может принять решение об "откате изменений" и "вернуть систему в стабильное состояние".

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до августа 2018 года обсудить со странами БРИКС (в состав этой организации входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) создание собственных корневых серверов в так называемой системе доменных имен (Domain-Name-System, DNS). Подобные планы призваны ограничить влияние Запада в Рунете, однако уязвимы.