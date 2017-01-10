Концерн Yahoo сменит имя на Altaba, его также покинут гендиректор и пять топ-менеджеров

После завершения сделки с компанией Verizon Communicaton интернет-концерн Yahoo сменит название на Altaba Inc.

Компанию также покинут генеральный директор Yahoo Марисса Майер, основатель концерна Дэвид Фило и еще четыре члена совета директоров.

О переговорах по покупке компанией Verizon профильного интернет-бизнеса Yahoo было объявлено в конце июля 2016 года. Завершение сделки, стоимость которой, предположительно, составит, 4,83 млрд долларов, ожидается в первом квартале 2017 года. Среди прочего, к Verizon перейдет контроль за сервисом электронной почты Yahoo! Mail, сервисом видеорекламы BrightRoll, сервисом аналитики мобильных приложений Flurry, рекламным сервисом Gemini и рядом других сервисов, находящихся на портале Yahoo.

У оставшейся части компании Yahoo, переименованной после сделки в Altbaba, останутся активы китайской Alibaba Group Holding Ltd. и японской Yahoo! Japan Corp., совокупная стоимость которых составляет около 40 млрд долларов. По данным источников The Wall Street Journal, название Altaba является комбинацией слов "альтернатива" и Alibaba.

Сделке с Verizon о продаже части бизнеса предшествовали попытки гендиректора Yahoo Мариссы Майер повысить доходность компании, сфокусировавшись на мобильных приложениях. Концерн также намеревался продать свою долю в китайской Alibaba Group, однако позднее отказался от этой идеи.