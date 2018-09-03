Росстат отказался рассекретить 4,7% ВВП

В начале августа Росстат опубликовал обновленные данные об объемах, структуре и динамике ВВП за 2011-2017 годы. Второй год все данные с 2011 года представлены в единой методологии СНС 2008 («Система национальных счетов 2008 года»), при которой в состав ВВП включаются расходы государства на долговременные вооружения (военные самолеты, корабли, танки и т.д.) и результаты научных исследований и разработок.

Но эти компоненты, которые прибавляют к номинальному ВВП несколько триллионов рублей, снова не раскрыты Росстатом. В ведомстве пояснили, что это связано с требованиями закона о государственной тайне, пишет РБК.

В прошлом году Росстат завершил переход на международную методологию СНС 2008: согласно ей «валовое накопление основного капитала», являющееся частью ВВП, стало учитывать расходы на системы вооружения длительного пользования и научные исследования и разработки, которые могут быть востребованы на рынке. Последние включаются в состав «Продуктов интеллектуальной собственности» вместе с затратами на разведку запасов полезных ископаемых, созданием компьютерного ПО и баз данных и т.д. Однако в национальных счетах Росстата категории «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности» не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены.

По остаточному принципу можно вычислить, что расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн рублей в 2016 году (разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн рублей и затратами по остальным активам, таким как здания и сооружения, машины и оборудование и т.д.). Детализации валового накопления за 2017 год пока не представлено.

4,1 трлн рублей — это 4,75% ВВП России за соответствующий год. Эти данные являются секретными, пояснили РБК в Росстате.

«Правила размещения сведений, в отношении которых Росстатом применяется особый порядок сбора, обработки и публикации, определяются министерствами и ведомствами в соответствии с требованиями закона «О государственной тайне», - говорится в ответе заместителя руководителя Росстата Ирины Масаковой на запрос РБК.