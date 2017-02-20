Росстат объявил падение промышленности статистической ошибкой

Росстат продолжает радикальный пересмотр данных по российской экономике за период кризиса 2015-16 гг.

В субботу ведомство опубликовало свежий пакет статистики по промышленности, в котором аннулировало цифры, свидетельствовавшие о спаде производства, пишет finanz.ru.

По новой оценке, вместо сокращения на 3% за два года накопленным итогом в промышленности зафиксирован рост - на 0,5%.

Данные 2015 года, которые показывали обвал на 3,4%, были улучшены более чем в 4 раза. После пересчета спад оценили всего в 0,8%.

Показатели за первые 9 месяцев 2016 года оказались втрое лучше, чем сообщалось изначально, - 1,2% роста вместо 0,4%.

Итоговую годовую цифру, опубликованную месяц назад, также улучшили - на 0,2 п.п., до 1,3%.

"Экономическое чудо", выявленное статистикой, сопровождалось изменениями методологии подсчета данных - ее привели в соответствие с европейскими требованиями и "гармонизировали", говорится в релизе Росстата.

В частности, к промышленности отнесли "кондиционирование воздуха", "сбор отходов", всего - 111 видов новой "продукции".

Напомним, о пересмотре статистики Росстат объявил 16 декабря спустя 9 дней после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить рост экономики до темпов выше мировых.

Первые результаты появились в феврале: падение ВВП на 0,2% в 2016 году оказалось втрое меньше самых смелых прогнозов. Спад 2015-го года задним числом с 3,7% "подретушировали" до 3%, а затем и этот показатель улучшили до 2,8%.

Данные Росстата "являются не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем", и считать их объективными можно "лишь с ограничениями", отмечают эксперты исследовательского холдинга "Ромир".

К сожалению, данные Росстата "приукрашивают реальное положение в экономике, как это делало ЦСУ СССР", говорит профессор Сибирского института управления РАНХиГС при президенте РФ Григорий Ханин. В результате "руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике и недооценивает глубину проблем".