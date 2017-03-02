Данные Росстата по рознице вызывают сомнения - эксперт

Росстат за последние 2 года несколько раз менял методологию, что привело к изменению статистики и к ошибкам в прогнозировании, считает партнер Matrix Capital Евгений Гавриленков.

"Никто надежно не знает, что у нас происходит с экономикой, и как она будет расти. В нашем случае ошибки в прогнозировании связаны с тем, что есть проблемы со статистикой", - заявил Е.Гавриленков в ходе Зимней зерновой конференции в Белокурихе в четверг.

По его словам, Росстат стал учитывать в расчетах "деятельность домашних хозяйств", а часть расходов на оборону "стала трактоваться как инвестиции", что, "так или иначе, меняет ВВП". Также эксперт подозревает, что в объемах потребления "есть большой недосчет".

"Недавно Росстат резко поправил статистику промышленности: она теперь стабильно растет, это получилось за счет досчета деятельности малых и средних предприятий. Пока досчет сделан для 2015-2016 годов. Процесс ревизии не закончен", - отметил Е.Гавриленков.

"Недельная инфляция Росстата не совпадает с месячной. И расхождения могут быть существенными. Поскольку недельная и месячная инфляция рассчитываются на основе разных корзин, есть сомнения, что розничный товарооборот сократился так сильно, как нам показывает официальная статистика - за 2 года сокращение примерно на 15%. Причем в равной степени по продовольственным и непродовольственным товарам", - утверждает эксперт.

По его словам, такого падения никогда не было начиная с 1992 года. И логично, что "люди продолжают сначала есть, а потом покупают автомобили и другие товары длительного пользования", заметил он.

"Но пока статистика такова, и январские данные показывают, что вновь идет снижение в розничном товарообороте. На мой взгляд, есть некоторая ошибка. По статистике мы третий год на 15-16% меньше едим, чем 3 года назад. А так вряд ли может быть. В целом, я считаю, что спад практически прекратился в 2016 году, и в 2015 году он был менее глубоким к 2014 году, чем считалось ранее", - сказал Е.Гавриленков.

Вместе с тем деньги, которые "закачивались" в экономику, оставались в значительной степени в финансовом секторе. Он рос сам по себе, без роста экономики в целом, отметил он.

"С другой стороны, у нас в бюджете несколько лет назад было около 50% нефтегазовых доходов и около 50% ненефтегазовых. В 2016 году ненефтегазовые доходы бюджета выросли, доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета снизилась до 36%. И в этом году прогнозируется рост ненефтегазовых доходов. И это тоже говорит о состоянии экономики. Экономика адаптируется", - продолжил Е.Гавриленков.

В то же время, если рост экономики в этом году составит 2% - "это небольшое достижение", считает он.