Последнее обновление: 30.08.2018 14:01

Евросоюз готовит список ответных мер, если США введут пошлины на автомобили

Еврокомиссия по-прежнему готовит список возможных ответных мер на случай, если США все-таки введут новые пошлины на импорт из Евросоюза автомобилей, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента.

"Мы по-прежнему готовим список возможных контрмер, если тарифы на автомобили и автозапчасти будут введены", — сказала она.

США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров, сообщал глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Однако Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал в конце августа пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио.

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