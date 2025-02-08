ЕС готов снизить пошлины на американские авто для избежания торговой войны с Трампом

Европейский Союз готов снизить пошлины на импорт автомобилей из США с 10% до уровня, близкого к 2,5%, чтобы избежать торговой войны с администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента, отметил: "Мы можем попытаться заключить соглашение, прежде чем повышать расходы и пошлины".

По его словам, ЕС также планирует увеличить закупки сжиженного природного газа и военной техники в США.

Европейские автопроизводители поддерживают этот шаг, опасаясь возможных американских пошлин. Снижение пошлин будет касаться не только США, но и Китая и других стран в соответствии с правилами ВТО. Однако, ЕС уже ввел пошлины до 35% на китайские электромобили из-за их субсидирования Пекином.

В 2022 году ЕС экспортировал в США 738 436 автомобилей на сумму 37,4 млрд евро, тогда как импортировал только 271 476 автомобилей стоимостью 8,7 млрд евро.