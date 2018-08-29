Последнее обновление: 29.08.2018 17:04

В ФРГ создадут агентство по кибербезопасности

В Германии будет создано агентство по инновациям в области кибербезопасности. Соответствующее решение кабинет министров принял в среду, 29 августа.

Агентство, в штат которого войдут около 100 человек, приступит к работе в начале 2019 года. С 2019 по 2022 год на его деятельность предусмотрено выделение 200 млн евро.

Задачей агентства является координация исследовательского процесса с момента появления идеи до выхода готового продукта. Речь идет об изучении на ранней стадии "многообещающих и высокоинновационных" проектов в области безопасности и их дальнейшей финансовой поддержке при участии венчурного капитала, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Одним из проектов агентства является поддержка собственных технологий шифрования, поскольку в будущем традиционные алгоритмы шифрования могут быть взломаны квантовыми компьютерами. Еще одним проектом станет развитие программного обеспечения, которое позволит при пересылке электронных писем и содержащихся в них данных пользоваться только европейскими сетями.

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